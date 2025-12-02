Encapuchados asaltan a familia mientras dormía en Apodaca

Como parte de las diligencias, las autoridades ya analizan las imágenes de cámaras de vigilancia pertenecientes a viviendas ubicadas en la misma calle.

Cuatro hombres armados irrumpieron con violencia en una vivienda y realizaron un asalto a una familia mientras dormía durante la madrugada del lunes 1 de diciembre, en la colonia Los Fresnos segundo sector, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron alrededor de las 5:30 horas en una casa ubicada sobre la calle Nogal, entre De las Arboledas y Del Almendro. Los delincuentes, quienes portaban armas punzocortantes y presuntamente un arma de fuego larga, forzaron la cerradura del barandal para ingresar al domicilio.

¿Cómo ocurrió el asalto en Los Fresnos, Apodaca?

Una vez dentro de la vivienda, los asaltantes habrían utilizado alguna sustancia química para dormir o incapacitar a dos hermanos de 32 y 34 años, así como a sus padres, adultos mayores que se encontraban descansando. Posteriormente, el propietario del inmueble, un hombre de 62 años y de oficio taxista, fue despertado mientras los delincuentes le exigían dinero en efectivo.

Durante el robo con violencia, los sujetos lograron apoderarse de poco más de mil pesos y de diversos objetos de valor que se encontraban en los cuartos de la casa. Los dos hijos de la pareja resultaron con algunos golpes en el cuerpo a consecuencia de la agresión.

¿Qué hacen las autoridades tras el robo con violencia?

Tras el reporte del asalto domiciliario, cuerpos policiacos acudieron al sitio e iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar y detener a los responsables. Como parte de las diligencias, las autoridades ya analizan las imágenes de cámaras de vigilancia pertenecientes a viviendas ubicadas en la misma calle.

El afectado aseguró desconocer el motivo del ataque y señaló que no tiene problemas con nadie, por lo que el móvil del delito continúa bajo investigación por parte de las autoridades.