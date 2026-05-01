Encabezan Samuel y Mariana desfile del Día del Niño en Monterrey

Por: Esmeralda Valdez 30 Abril 2026, 16:54 Compartir

El desfile reunió a vecinos del sector, quienes desde temprana hora se concentraron para presenciar el evento y convivir en familia

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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, y la titular de Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, encabezaron este jueves el desfile conmemorativo por el Día del Niño, realizado en la avenida Camino Real, en la colonia Fomerrey 96, al norte de Monterrey. Decenas de familias acudieron al evento acompañadas de niñas y niños, quienes disfrutaron del paso de carros alegóricos decorados con distintas temáticas infantiles, además de música y ambiente festivo. De acuerdo con los organizadores, el recorrido tendría una duración aproximada de dos horas sobre la avenida Camino Real, donde también se contempla la entrega de pelotas, juguetes y diversos regalos para los menores asistentes. El desfile reunió a vecinos del sector, quienes desde temprana hora se concentraron para presenciar el evento y convivir en familia.