Encabeza Miguel Flores bodas colectivas en CERESO 1 Norte

Por: Danea Lázaro 23 Junio 2026, 18:54 Compartir

Un total de 42 parejas privadas de la libertad participaron como parte de estrategias para promover la reinserción social y la unidad familiar.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con el fin de fortalecer los vínculos familiares y contribuir a la reinserción social, el Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, encabezó la ceremonia de bodas colectivas de 42 parejas de personas privadas de la libertad en el CERESO 1 Norte. El funcionario estatal reconoció la decisión de las parejas de iniciar una nueva etapa en su vida basada en el compromiso y la responsabilidad, y destacó que la reinserción social también implica reconstruir proyectos personales y fortalecer los lazos familiares. Asimismo, reconoció el respaldo de las familias presentes y destacó el trabajo coordinado entre la Agencia de Administración Penitenciaria, el Registro Civil, el Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y las organizaciones civiles. Reiteró que se continuará acercando trámites y servicios que permitan a todas las personas ejercer plenamente sus derechos y fortalecer a las familias como base de una sociedad más unida y segura. “Desde el Gobierno del Estado seguiremos impulsando acciones que promuevan la dignidad, la unidad familiar y la reinserción social con sentido humano. Muchas felicidades a todas y a todos ustedes, que este día quede marcado como el inicio de una etapa llena de fortaleza, esperanza y nuevos propósitos”, señaló el secretario general.