Encabeza maltrato animal denuncias ante Fiscalía ambiental

Raúl Lozano, secretario de Medio Ambiente estatal

En apenas siete meses de funcionamiento, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nuevo León ha recibido más de 170 querellas formales, cifra que, de acuerdo con el secretario de Medio Ambiente, Raúl Lozano, ya habría superado las 200 al término de agosto.

“Desde que se creó la Fiscalía Ambiental, la fiscal informó que se llevaban más de 170 querellas. Yo creo que, sumadas a las de las últimas semanas, fácilmente podemos estar hablando de 200 querellas en tan solo seis o siete meses”, aseguró el secretario durante el Nuevo León Informa.

El funcionario estatal detalló que el maltrato animal representa el mayor número de casos y que este tipo de denuncias han tenido un incremento del 100 por ciento.

Por ejemplo, tan solo en esta última semana se atendieron 63 reportes, de los cuales 26 fueron rescates de animales, en su mayoría perros y gatos, aunque también caballos utilizados por carretoneros.

“Antes no existía una Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, y ahora vemos cómo han aumentado las denuncias, tanto por parte de la autoridad como de los ciudadanos que se animan a presentar querellas”, subrayó Lozano.

Además del maltrato animal, la Fiscalía ha recibido denuncias por venta ilegal y tráfico de especies, así como por la disposición irregular de residuos en tiraderos clandestinos, donde varias personas ya han sido detenidas.