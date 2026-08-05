Encabeza José Quiroga graduación de cadetes de Policía Escobedo

Por: Danea Lázaro 04 Agosto 2026, 16:27 Compartir

Acompañados de autoridades y familiares de los graduados, se realizó una ceremonia con la entrega del diploma que marca su nueva etapa

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Con el fin de continuar brindando seguridad y protección al municipio de Escobedo, el encargado del Despacho de la Presidencia, José Antonio Quiroga Chapa, encabezó la graduación de cadetes para Policías de Proximidad. Hoy reciben una constancia, pero también asumen una gran responsabilidad. Aparte de este momento, llevaron un uniforme que representa más que una institución; representa la confianza de miles de familias que esperan encontrar en ustedes. Alguien que las cuide, que los escuche y las proteja y, cuando más lo necesiten, ser póliza de proximidad es estar cerca de la gente.” Un total de 33 cadetes, hombres y mujeres, comenzarán su nuevo recorrido a fin de dar un mejor servicio a la ciudadanía. Ser un policía de proximidad exige doble temple: por un lado, la firmeza y el flexible, la tolerancia ante quienes pretenden violar la ley o arrebatar la paz a nuestras familias. Por el otro lado, la empatía al respeto y la certeza caían; conocían daño de bien con la madre de familia, que sale de madrugada a trabajar con el comerciante y con el estudiante”. Acompañados de autoridades y familiares de los graduados, se realizó una ceremonia con la entrega del diploma que marca su nueva etapa. “El diploma que reciben no significa que terminaron de aprender, significa que están preparados para comenzar la valoración que cada día se debe demostrar en la calle. Desde hoy portarán uniforme que representa la ley y una placa que representa la confianza de la ciudadanía”.