Encabeza Félix Arratia entrega de 3,500 tarjetas de 'Ayudamos'

En su mensaje, Arratia destacó que la cobertura alcanzada en todo el territorio estatal refleja el compromiso del gobernador para atender demandas históricas

Tras concluir una gira por los 51 municipios de Nuevo León, el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, encabezó este viernes la entrega de 3,500 nuevas tarjetas del programa Ayudamos a las Mujeres en Monterrey, consolidando una estrategia estatal que a la fecha beneficia a más de 124,000 mujeres con apoyos económicos y servicios gratuitos.

El evento, realizado en las instalaciones del Gimnasio Nuevo León Unido, contó con la presencia del secretario general de Gobierno, Miguel Flores, y el secretario de Participación Ciudadana, Daniel Acosta Fregoso, así como de diversas autoridades estatales.

Hechos, no palabras

Durante su mensaje, Félix Arratia destacó que la cobertura alcanzada en todo el territorio estatal refleja el compromiso de la administración del gobernador Samuel García para atender de manera directa las demandas históricas de las mujeres y sus familias.

"Hemos consolidado una estrategia cercana en la que estamos dando principal atención a aquello que nunca se atendió. Es claro que por años los gobiernos del pasado dijeron atender y brindar herramientas para las mujeres, pero nunca lo hicieron. Hoy lo hemos hecho y hemos consolidado una política pública con principal atención en lo que importa: nuestras mujeres", expresó el funcionario.

El titular de Igualdad e Inclusión detalló que el programa otorga a las beneficiarias un apoyo económico de $2,000 mensuales, además de cobertura médica gratuita y transporte gratuito, elementos diseñados para fortalecer la economía familiar y reducir los gastos cotidianos del hogar.

Asimismo, subrayó que haber recorrido la totalidad de los municipios de la entidad permitió conocer de primera mano las necesidades reales de las habitantes, tanto en comunidades rurales como en las colonias del área metropolitana. El objetivo a corto y mediano plazo es ambicioso: ampliar la cobertura para alcanzar a 200,000 mujeres en Nuevo León.

Apoyos concretos y refuerzo a la seguridad

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores, enfatizó que las acciones implementadas por la actual administración representan un cambio de fondo frente a la inacción de gestiones anteriores.

"No porque los gobiernos pasados no lo hayan hecho significa que nosotros estemos haciendo algo extraordinario, cuidando generaciones que después crecerán y cuidarán a más gente en Nuevo León. Por eso estamos haciendo este tipo de políticas públicas, que no solamente es un apoyo de palabras, es un apoyo de hechos", afirmó Flores.

En el mismo acto, el secretario general de Gobierno anunció medidas en materia de seguridad para proteger a las usuarias, informando que Fuerza Civil, a través de su nueva División Metropolitana, reforzará la presencia policial en las colonias y en las unidades del transporte público con el fin de garantizar traslados seguros y tranquilos.

Presencia institucional

A la entrega de tarjetas también asistieron la directora del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte, Melody Falcó; la coordinadora regional de Participación Ciudadana, Yarely Vera; el subsecretario de Protección Social y Oportunidades, Irving Delgado; y el subsecretario de Desarrollo Comunitario Integral, Armando Martínez.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su ruta de despliegue territorial para garantizar que los programas sociales lleguen sin distinciones a quienes más lo necesitan en cada rincón de Nuevo León.