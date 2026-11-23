Más de 2,000 estudiantes participaron en el recorrido, que incluyó representaciones históricas, alebrijes y trajes típicos ante familias en la Plaza Ocampo

Entre música, color, historia y trajes típicos, el municipio de Santiago conmemoró el 116 aniversario de la Revolución Mexicana con una ceremonia cívica y un desfile en el que participaron más de 2 mil estudiantes de distintos niveles educativos.

Las actividades fueron encabezadas por el alcalde David de la Peña Marroquín y comenzaron a las 8:00 horas con una ceremonia protocolaria en la Plaza 20 de Noviembre, donde asociaciones civiles, sindicatos, partidos políticos, instituciones y representantes de planteles educativos rindieron homenaje a los héroes revolucionarios.

Durante su mensaje, el edil destacó que los ideales de libertad, justicia social y prosperidad que dieron origen al movimiento revolucionario continúan siendo una referencia para el trabajo de su administración, al impulsar programas y obras orientados al desarrollo y bienestar de las familias santiaguenses.

De la Peña recordó a figuras históricas como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, a quienes reconoció por su participación en una de las etapas más importantes de la historia de México.

Asimismo, señaló que en Santiago estos principios se reflejan en acciones como el fortalecimiento de la seguridad, el mejoramiento de las calles, los programas de inclusión e impulso económico, así como la creación de espacios comunitarios y deportivos para niñas, niños y jóvenes.

Posteriormente, el alcalde encabezó el desfile conmemorativo, que reunió a más de 2 mil participantes de educación especial, preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior.

También se sumaron la Asociación de Charros El Huajuco, escuelas deportivas municipales, la Escolta y Banda de Guerra del Pentatlón, representantes de partidos políticos, funcionarios y servidores públicos.

Cientos de habitantes se congregaron en la Plaza Ocampo para disfrutar del recorrido, muchos de ellos vestidos con atuendos tradicionales de la época revolucionaria, como los característicos personajes conocidos como “Juanes” y “Adelitas”.

Entre las participaciones más destacadas estuvo la de la Escuela Melchor Ocampo, que presentó una representación dividida en cinco escenas sobre la Revolución Mexicana; la primaria Capitán Simón Montemayor, con una exhibición de alebrijes, y el Colegio Renacimiento, que ofreció una remembranza de las tradiciones mexicanas.