Encabeza Adrián programa de microcréditos a emprendedores

El alcalde de Monterrey destacó que el objetivo es impulsar pequeños negocios, fomentar el autoempleo y ampliar las oportunidades de desarrollo económico

El Gobierno de Monterrey consolidó su estrategia de apoyo al comercio local al realizar la cuarta entrega del programa “Microcréditos Resuelve y Emprende”, una iniciativa que ya acumula una inversión total de 54 millones 19 mil 916 pesos y ha beneficiado a miles de familias regiomontanas.

El evento, celebrado en el Gimnasio Monterrey 400, estuvo encabezado por el alcalde Adrián de la Garza, quien destacó que el objetivo central es impulsar los pequeños negocios, fomentar el autoempleo y ampliar las oportunidades de desarrollo económico en el municipio.

Mujeres lideran el motor económico local

Uno de los datos más relevantes presentados por la administración municipal es el fuerte impacto de género que tiene el programa. El 93.51 por ciento de las personas beneficiarias son mujeres, consolidando la iniciativa como un pilar para la autonomía económica femenina y el sustento de los negocios familiares. Por su parte, los hombres representan el 6.49 por ciento de los apoyos entregados.

Inclusión financiera para nuevos emprendedores

La secretaria de Desarrollo Económico de Monterrey, Ximena Tamariz, resaltó la importancia de ofrecer alternativas de financiamiento accesibles frente a la banca tradicional. Hasta la fecha, el programa ha otorgado 3 mil 992 créditos en total, logrando abrir las puertas del sistema financiero a un sector previamente rezagado:

• 2 mil 186 personas accedieron por primera vez a un crédito mediante este esquema.

• Esta cifra representa el 55 por ciento del total de los beneficiarios históricos del programa.

"Sabemos que Monterrey es una ciudad de grandes emprendedoras y emprendedores... todos comenzaron con un pequeño esfuerzo, con un pequeño emprendimiento", expresó durante su mensaje de felicitación a los asistentes.

Un modelo de apoyo integral

A diferencia de los esquemas de financiamiento tradicionales, "Resuelve y Emprende" contempla tanto créditos grupales (dirigidos a mujeres con negocios en operación) como financiamientos individuales para hombres y mujeres.

Además del recurso económico, los beneficiarios reciben un esquema de acompañamiento integral que incluye:

• Capacitación empresarial básica.

• Asesoría legal.

• Acompañamiento profesional para favorecer la permanencia de los comercios en el mercado.

Al evento también asistieron Marcelo Segovia Páez, secretario de Administración; Karla Navarro Bahena, directora de Empleo e Impulso Económico; y Eugenia Amarante Bravo, directora de Banca Afirme, institución aliada en la dispersión de estos fondos.

