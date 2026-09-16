Enaltece Samuel espíritu norteño en el Grito de Independencia

En su arenga, el gobernador dedicó un mensaje para resaltar el legado norteño que, en sus palabras, alza al estado como el mejor de México

Este martes 15 de septiembre, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó el Grito de Independencia, acompañado por miles de ciudadanos, quienes se reunieron para celebrar el 216.º aniversario del país.

A las 22:00 horas, todas las miradas voltearon al Palacio de Gobierno del estado para ver a la escolta de la Séptima Zona Militar, quienes fueron los encargados de entregar la bandera de México al mandatario.

Acompañado de su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, titular de AMAR a Nuevo León, además de sus dos hijas, García Sepúlveda recibió el lábaro patrio y se encaminó al balcón, para entonar los tradicionales vítores.

Así dio el Grito de Independencia Samuel García

Luego de tocar la campana para convocar al pueblo de Nuevo León, el gobernador dedicó un mensaje para resaltar el legado norteño que, en sus palabras, alza al estado como el mejor de México.

“Esta noche celebramos nuestra independencia y el orgullo de ser el mejor estado de México. Esta noche celebramos a los héroes que nos dieron patria y libertad”, dijo.

Como es tradición, en los vítores se celebró la Independencia nacional, así como a los héroes que lucharon por ella, como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, Ignacio Allende, Josefa Ortiz de Domínguez, Juan Aldama y Vicente Guerrero.

Además, dándole su propio toque, Samuel celebró a los "héroes que forjaron nuestra tierra", a los "neoleoneses que nunca se rinden", a la ciudad de las montañas, el espíritu norteño, la ciudad de Monterrey y, por supuesto, a México.

Tras gritar los "vivas", procedió nuevamente a sonar la campana y ondear en todo lo alto la bandera nacional, como símbolo de la victoria.

Finalmente, se entonó efusivamente el himno nacional mexicano, con lo que se puso fin a esta tradicional ceremonia cargada de orgullo no solo de ser mexicanos, sino de pertenecer al norte del país.

Durante la celebración estuvieron presentes varios funcionarios de gobierno, como Miguel Flores, secretario general de Gobierno; Roger David Rodríguez, comandante de la Séptima Zona Militar; Víctor Manuel Lemarroy Santos, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Erik Cavazos, director de Protección Civil estatal; Gerardo Escamilla, titular de Fuerza Civil; Juan Paura, secretario de Educación; Melissa Segura, secretaria de Cultura; Melody Falcó, titular del Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte; así como Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente.

🇲🇽El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó esta noche la ceremonia del Grito de Independencia en Monterrey, como parte de los festejos por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.



Ante cientos de familias reunidas para celebrar las fiestas… pic.twitter.com/jTSlE7G4x8 — INFO7MTY (@info7mty) September 16, 2026 Se armó el bailongo Tras el acto protocolario, se dio paso a la Macro Fiesta Mexicana al ritmo de “El Palomazo”, encabezado por Lalo Mora, Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández, conocido como "El Tigre", quienes iniciaron su presentación con "El Corrido de Monterrey". Asimismo, pusieron a cantar y bailar a todos los asistentes al ritmo norteño, interpretando sus grandes éxitos como "Prenda Querida", "Que Me Lleva El Diablo", "Cariño, ¿Dónde Andarás?", entre otros más.