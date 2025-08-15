En una semana se queman 110 vehículos en el mismo corralón

En una semana, dos incendios en un corralón de El Carmen, NL, consumieron 110 vehículos; autoridades investigan las causas y refuerzan medidas de seguridad

En menos de una semana, un corralón ubicado sobre la carretera a Monclova, en el municipio de El Carmen, Nuevo León, ha sido escenario de dos incendios de gran magnitud que, en conjunto, han dejado aproximadamente 110 vehículos reducidos a cenizas.

El incidente más reciente se registró la tarde de este jueves, alrededor de las 19:00 horas, en las instalaciones de garajes y talleres situadas a la altura del kilómetro 7.5 de la mencionada carretera.

Según los reportes oficiales, las llamas se originaron en una zona donde se encontraban decenas de unidades aseguradas o en resguardo, y en cuestión de minutos se propagaron con gran intensidad, generando una espesa columna de humo visible desde varios kilómetros a la redonda.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, junto con personal de Protección Civil de El Carmen y de Hidalgo, trabajaron de manera coordinada para contener el incendio, que fue controlado a las 20:30 horas. Posteriormente, las cuadrillas permanecieron en el lugar para realizar labores de enfriamiento y rescoldeo, con el objetivo de evitar que el fuego se reactivara. En este segundo siniestro se estimó la pérdida de alrededor de 70 vehículos.

Apenas el pasado lunes, en el mismo corralón, otro incendio de gran magnitud había consumido entre 35 y 40 automóviles y camionetas. Ese primer siniestro inició cerca de las 22:00 horas y se prolongó hasta la madrugada del martes, siendo sofocado gracias a la intervención de distintas corporaciones de bomberos, entre ellas Bomberos Garajes y Talleres, Bomberos HG, Bomberos de El Carmen y Bomberos de Hidalgo, además de Protección Civil estatal.

En total, la suma de ambos eventos deja un saldo aproximado de 110 unidades afectadas, entre autos particulares, camionetas y posiblemente vehículos de carga ligera, todos almacenados dentro de las instalaciones del corralón.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas de ninguno de los dos incendios.

En ambos casos, elementos de Fuerza Civil resguardaron el área para permitir las labores de los equipos de emergencia y evitar el ingreso de personas ajenas. Las investigaciones continúan para esclarecer el origen de los siniestros y determinar posibles responsabilidades.