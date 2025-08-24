En su día, honran labor de Bomberos de Guadalupe

Para continuar celebrando y conmemorando a los bomberos se hizo la entrega de un bono por $512 mil 837 pesos, por parte del Patronato y el municipio

Con el fin de continuar brindando apoyo y reconocimiento, a los bomberos, en su día, el patronato de Guadalupe realizó la entrega de dos unidades de emergencia, que se suman a las ya 54 existentes.

“El propósito es que, si no tiene la herramienta para trabajar, si no tienen la distancia para poder responder, pues así no funciona, por eso hicieron cinco estaciones y por eso tenemos esa cantidad de unidades porque es como una caja de herramienta” mencionó José Trevino Cañamar

El director del patronato, José Treviño, realizó la entrega personal a la secretaria de ayuntamiento Laura Paula López, quien, en conjunto con los comandantes de Bomberos y Protección Civil municipal, agradecieron este acto y reconocieron el apoyo del patronato a lo largo de 47 años de existencia.

“Agradezco de manera muy especial, ya lo hice enseñar Treviño Calamar por su compromiso inquebrantable, por ser un aliado permanente, siempre en la dignificación de esta gran institución, su liderazgo ha dejado huella de qué continuamos 47 años y los que restan” reitero la secretaria de ayuntamiento

Un total de 60 bomberos, 56 camiones y 50 cadetes son con los que se cuentan, sin embargo, ahora 45 cadetes más recién graduados se suman a las filas

“Hoy se graduó y se enteran al cuerpo de bomberos 45, historias de entrega, de formación y de convicción, que desde hoy se suman a la primera línea de respuesta de nuestra ciudad” mencionó.

El primer camión fue entregado a las autoridades, quienes pidieron bendecirlo para la protección de todos los rescatistas, así mismo se informó que el otro camión con diseño diferente llegara al municipio en días próximos.

Para continuar celebrando y conmemorando a los bomberos se hizo la entrega de un bono por $512 mil 837 pesos, por parte del Patronato y el municipio, agradeciendo su labor con la ciudadanía de entrega, servicio y amor.