En Semana Santa hubo 2 mil 707 detenidos en Monterrey

En el informe total dado a conocer por las autoridades de seguridad en la ciudad fueron 2 mil 570 personas por faltas administrativas.

Durante las vacaciones de Semana Santa, solo en Monterrey fueron detenidas 2 mil 707 personas fueron detenidas.

En el informe total dado a conocer por las autoridades de seguridad en la ciudad fueron 2 mil 570 personas por faltas administrativas.

De las cuales 137 fueron capturadas por haber cometido diversos delitos del fuero común y federal por lo que fueron consignados ante el Ministerio Público para la integración de las carpetas de investigación.

Aunado a esto el operativo implementado del 24 de Marzo al 12 de abril, fueron asegurados tres automóviles y 3 motocicletas con reporte de robo.

Además siete autos y una moto fueron asegurados al establecerse que fueron utilizados en hechos violentos.