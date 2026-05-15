¿En qué colonias de Apodaca y Juárez suspenderán la luz hoy?

La CFE suspenderá temporalmente el servicio eléctrico por trabajos de mantenimiento; te decimos horarios y zonas afectadas para que tomes precauciones.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que realizará una suspensión temporal del servicio eléctrico en distintos sectores de Apodaca y Juárez, Nuevo León, como parte de trabajos preventivos de mantenimiento y modernización de la infraestructura.

Los trabajos están programados para este jueves 14 de mayo de 2026 y tendrán una duración aproximada de tres horas, en un horario de 14:00 a 17:00 horas. La dependencia explicó que las labores buscan mejorar la calidad y continuidad del suministro eléctrico en la región.

¿Qué colonias de Apodaca tendrán corte de luz?

La CFE detalló que en el municipio de Apodaca las colonias que se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio son:

El Rosario

Vivienda Digna

Lomas de la Paz

Bosques de San Miguel

Fuentes de San Miguel

Praderas de Huinalá

Paseo de la Loma

Campestre Huinalá

Residencial Arcadia

Hacienda El Campanario

Santa Anita

Además, también se contempla afectación en el Parque Industrial Nexxus y la zona del Aeropuerto.

Colonias y parques industriales afectados en Juárez

En el municipio de Juárez, la suspensión temporal del suministro eléctrico abarcará las colonias:

Anzurez

Los Puertos

Asimismo, la CFE indicó que los trabajos también impactarán a los parques industriales Davisa y Finsa.

¿Por qué la CFE suspenderá el servicio eléctrico?

La dependencia explicó que las maniobras forman parte de acciones preventivas de mantenimiento para modernizar la infraestructura eléctrica y reforzar la confiabilidad del sistema.

De acuerdo con la CFE, este tipo de trabajos no puede realizarse con las líneas energizadas, debido a que se deben cumplir estándares nacionales e internacionales de seguridad, tanto para proteger al personal operativo como a la población.

“El mantenimiento no se puede realizar con las líneas energizadas, para proteger a la población y la red eléctrica”, informó la Comisión Federal de Electricidad.

CFE pide comprensión a usuarios afectados

La Comisión Federal de Electricidad agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las afectaciones temporales que podrían registrarse durante las labores.

Además, recordó que el canal de atención para reportes, dudas o aclaraciones relacionadas con el servicio eléctrico es el número 071, disponible para los usuarios.