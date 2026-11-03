En memoria de José Román, colocan veladoras en su preparatoria

Con veladoras, compañeros y padres recordaron a José Román, estudiante de 17 años que murió al desvanecerse en carrera.

Con veladoras a las puertas de la Preparatoria Emiliano Zapata, ubicada sobre la avenida Rodrigo Gómez, en la colonia Tierra y Libertad, compañeros y padres de familia recordaron a José Román Hernández Vázquez, adolescente de 17 años que perdió la vida mientras participaba en una carrera de 5 kilómetros.

La muerte del estudiante ocurrió la mañana de ayer, luego de que se desvaneciera durante la competencia. Tras el incidente, fue trasladado por una patrulla de la Policía de Monterrey al Hospital Tierra y Libertad, sin embargo, llegó sin signos vitales.

Durante este día de asueto, quienes forman parte de la comunidad educativa acudieron al plantel para colocar veladoras como muestra de cariño y solidaridad, en memoria del joven.

Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente los detalles de los servicios funerarios.

Tampoco se ha informado si José Román presentaba alguna condición de salud previa a la competencia ni se ha establecido oficialmente qué provocó que perdiera el conocimiento.