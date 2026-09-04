En espera de resolución dos detenidos con 200 kilos de cristal

Como medida cautelar, se les impuso la prisión preventiva, por lo que permanecerán internados en un Centro de Reinserción Social Estatal

Dos hombres identificados como Bainse “N”, de 42 años, y Ramiro “N”, de 40, se encuentran a la espera de que se resuelva su situación jurídica, luego de haber sido imputados por presuntos delitos contra la salud y resistencia a particulares, tras ser asegurados con un cargamento aproximado de 200 kilogramos de presunto cristal.

Los hechos se registraron el pasado 31 de agosto de 2026 en el estacionamiento de un centro comercial ubicado sobre la avenida Lincoln, en el municipio de Monterrey. En el lugar, detectives de la Agencia de Investigaciones Criminales (AEI), en coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, detectaron a los sospechosos como parte de operativos de investigación.

Al percatarse de la presencia de los efectivos, los implicados intentaron darse a la fuga a bordo de un vehículo color gris con placas del estado de Durango, lo que desencadenó una persecución. Durante la huida, los imputados accionaron armas de fuego contra las autoridades, quienes repelieron la agresión y lograron neutralizar el vehículo para proceder con la detención.

En el sitio, las autoridades aseguraron:

Narcóticos: 15 cajas de cartón que contenían paquetes y bolsas plásticas con sustancia sólida, con un peso aproximado de 200 kilos de la droga conocida como «cristal».

Armamento y efectivo: Dos armas de fuego y dinero en efectivo.

El Agente del Ministerio Público Investigador, adscrito al Centro de Líneas de Investigación Preliminares Especializado en Narcomenudeo y Casos de Alto Impacto, presentó las imputaciones correspondientes durante la audiencia inicial.

A solicitud de la defensa, el Juez de Control concedió la duplicidad del término constitucional, fijando el próximo 7 de septiembre de 2026 para la continuación de la audiencia donde se determinará si son vinculados a proceso.

Como medida cautelar, se les impuso la prisión preventiva, por lo que permanecerán internados en un Centro de Reinserción Social Estatal.