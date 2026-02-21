En Cadereyta, tramo municipal parece "Franja de Gaza"

Cada Ayuntamiento tiene recursos financieros para tapar los baches y mejorar las vialidades, pero en el caso de Cadereyta no se sabe a qué los destina

La Carretera a Reynosa, en el tramo que corresponde al municipio de Cadereyta, parece la "Franja de Gaza" porque está "bombardeada", pero de baches.

Son tan abundantes, como peligrosos, sin que el Municipio de Cadereyta haga nada por taparlos.

El alcalde emecista Carlos Rodríguez tiene la obligación de mantener en buen estado ese tramo de la vía, y más tratándose de una arteria tan estratégica para la movilidad de la zona, pero eso no sucede.

En imágenes tomadas por el drone de El Horizonte, el pésimo estado de la carpeta asfáltica se observa desde la Caseta de Cadereyta a la salida del municipio, rumbo a Reynosa.

Los automovilistas tienen que arriesgar no sólo sus vehículos, sino su vida misma, al pasar por ahí.

El peligro lo viven tanto trabajadores de la zona, como pobladores del sector, y los turistas.

Baches profundos, cavidades en la superficie de rodamiento, carpeta asfáltica "cacariza" y "cuarteada, y equipamiento destrozado: ése es el rostro de ese peligroso tramo municipal.

"Hay mucho hoyo, mucho bache.

Los carros se dañan, los tráileres.

Han caído ahí, esto ya tiene rato", dijo un comerciante de la zona.

Al alcalde, apodado "El Cuate", no se le ha visto por la zona.

"Nunca lo he visto, no", expresó uno de los automovilistas.

"Que nos eche la mano... que arregle los baches", demandó.

"Una vez yo caí, hasta ahí llegué. Ahí me quedé una vez, me sacaron unos traileros", afirmó otro automovilista.

"Uno dice: arreglen los baches que hay, pero a uno no le hacen caso... los baches siguen existiendo", lamentó.

"La verdad: hemos batallado mucho tiempo y sigue igual, no le mete mano el gobierno, el municipio", expuso un transportista.

Cada Ayuntamiento tiene recursos financieros para tapar los baches y mejorar las vialidades, pero en el caso de Cadereyta no se sabe a qué los destina.

"Quién sabe, sabrá Dios qué hará con ellos (con los recursos). Es lo mismo de siempre, pasamos seguido y aquí es lo mismo: muchos baches", aseveró otro conductor.

"Se daña la unidad, el camión, se daña la unidad, se daña la suspensión", refirió.

Afirmó que cuando alguien cae en un bache, el Municipio no paga por los daños, y es el propio dueño de la unidad quien tiene que cubrir los costos que implica la reparación.

"Por donde quiera hay baches.

Se daña el carro, las llantas, la suspensión", declaró un trailero.

"Se le ha salido una llanta al camión, la suspensión. A todos nos afecta en la carretera", denunció otro automovilista.

-¿Qué dice el alcalde?, se le cuestionó.

-"Se olvida de la carretera. Que nos eche la mano reparando los baches que hay", respondió.

''¿Con cuántos baches se ha tapado?

-No, pues sale de uno y entra a otro".

"Primer lugar en baches", concluyó otro de los automovilistas