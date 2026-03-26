En 2 semanas presentan a Sheinbaum inventario de emisiones en NL

La mandataria indicó que, a partir de este diagnóstico científico, se elaborarán políticas públicas y programas para mejorar la atribulada calidad del aire

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Ya está el inventario de emisiones para NL que hace la UNAM; en dos semanas se lo presentan a Sheinbaum.

El inventario de emisiones contaminantes de la zona metropolitana de Monterrey, que fue anunciado el 8 de noviembre del 2024, ya está listo y le será entregado a la presidenta de México dentro de dos semanas.

Eso lo reveló la misma Claudia Sheinbaum Pardo, en su mensaje ante los integrantes de la Caintra reunidos en Cintermex dentro de su 82 asamblea anual.

La mandataria indicó que, a partir de este diagnóstico científico, se elaborarán políticas públicas y programas para mejorar la atribulada calidad del aire que padecen los regios desde hace décadas.

El estudio lo realizaron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al reactivarse el Centro de Ciencias de la Atmósfera.

“Estamos haciendo conjuntamente con Caintra y con el gobierno del estado el Programa de Calidad del Aire para la zona metropolitana de Monterrey. “Dentro de unas dos semanas tengo reunión con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM y los académicos que están trabajando porque ya tienen inventario de emisiones, mediciones del aire para poder presentar muy pronto conjuntamente un programa de calidad del aire y medidas que nos permitan acceder a este programa que ustedes llaman ‘Todos por el Aire'”, dijo la Presidenta. “Estamos apoyando allí a través de diferentes estudios y medidas.

MENOS POBREZA Y DESEMPLEO

En su mensaje, Sheinbaum Pardo también presumió que México vive un pleno empleo y que ha aumentado la clase media de manera histórica.

Esto, dijo, ha ayudado a combatir la pobreza que durante años ha lacerado al país.

“Hay una mayor distribución de los recursos públicos, lo que ha generado un incremento en la clase media y una reducción de la pobreza histórica. “Hay que también ser positivos, porque aun cuando evidentemente tiene que crecer más la tasa de empleo formal, de todas maneras, medido de la misma manera como siempre se ha medido, estamos en los niveles más bajos de desempleo en nuestro país y somos el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con menos desempleo y el incremento del salario promedio mensual impulsado por el salario mínimo ha sido histórico”, indicó.

REGRESARÁ IMPUESTOS

La presidenta también se comprometió a regresar algunos impuestos cobrados a empresas para beneficio de Nuevo León.

Señaló que un empresario regio le dijo que la venta de su compañía generaría una gran suma de impuestos, lo cual solicitó que se aplique en el estado, a lo cual ella accedió.