En 18 días reportaron a 18 menores desaparecidos en NL

Desde el pasado 19 de junio, en las redes sociales del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se han publicado 18 casos de menores de edad sin localizar o que han sido desaparecidos, de los cuales cinco aún no vuelven a casa.

El pasado 20 de junio, Casandra Guadalupe Mayorga Galaviz y Rudy André Antony Jacobo Blanco, ambos de 12 años, fueron desaparecidos en la colonia Colinas del Sol, sector Cuatro de Juárez. Desde ese entonces, un día antes, el 19, su no localización no ha sido la única.

El 19 de junio se reportó la desaparición de Gracia Damaris de 17 años, misma que ya fue localizada de acuerdo con el GEBI.

Los días 20, 21, 22, 24 y 25, se reportaron de uno a dos casos de menores desaparecidos, entre los cuales estaban Casandra y Rudy; después no se tuvo en el Facebook del grupo perteneciente a la FGJNL ningún caso de no localización de menores y fue hasta el 28 de junio que se reportó la no localización de dos menores más.

A partir del primero de julio y hasta este siete de julio, se reportó siete casos de menores desaparecidos, de los cuales, el último caso fue este domingo siete de julio, en el que se busca a Cristal Ramírez Martínez de 15 años, sin localizar en la colonia Valle del Roble en Cadereyta.

Cuando la GEBI localiza a una persona, publica la misma ficha con la leyenda “LOCALIZADO”, para informar que se encontró la persona.

Hasta el momento los menores no localizados son:

Nelson Eliud Lucio, de 16 años, desaparecido en Escobedo el pasado tres de junio y su fija fue publicada el 20 del mismo mes.

Casandra Guadalupe Mayorga, de 12 años, desaparecida en Juárez el 20 de junio.

Rudy André Antony Jacobo, de 12 años, desaparecido en Juárez el 20 de junio.

Naomi Zuleyka Herrera Hernández, de 15 años, desparecida en Cadereyta el 23 de junio.

Cristal Ramírez Martínez de 15 años desaparecida el siete de julio en Cadereyta.

Cualquier información comunicarse a los números del GEBI: 8120204411, al 911 o a la autoridad de su confianza.





