Empuja a mujer en el Metro Sendero; queda detenido

La víctima de la agresión resultó con un golpe en la zona del rostro por lo que fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja

Una mujer resultó lesionada al ser empujada por un hombre en las instalaciones del Metro Sendero.

El incidente, registrado alrededor de las 08:30 horas, provocó la movilización de socorristas y policías del municipio de Escobedo hasta las instalaciones localizadas en el cruce de la avenida Sendero y la carretera a Colombia, en Escobedo.

Se estableció que el presunto responsable fue sometido por guardias de seguridad del Metro y posteriormente entregado a la Policía.

Se reveló que la afectada se encontraba en la línea de abordaje estando el tren ligero detenido.

Sin que se hayan conocido las causas, un hombre la empujó deliberadamente haciendo que la víctima se golpeara contra uno de los vagones.

Tras los hechos el agresor intentó salir del andén pero fue alcanzado por los guardias de seguridad.

Mientras que el inculpado era trasladado a las instalaciones de la Policía municipal, la mujer recibió la atención médica.