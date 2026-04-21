Empresa de préstamos lo hostiga por una deuda ajena

Denuncia que desde el mes de enero recibe llamadas constantes luego de que un conocido lo pusiera como referencia sin avisarle

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Lo que comenzó como una deuda ajena, terminó convirtiéndose en una pesadilla para una persona que prefirió guardar el anonimato.

Denuncia que desde enero recibe llamadas constantes de la empresa Prestamos Relámpago, luego de que un conocido lo pusiera como referencia sin avisarle.

"Esta empresa ni siquiera hizo las llamadas de rigor para ver si era viable la persona para prestarle el dinero simplemente le prestaron y ahora empezaron a molestar a sus referidos”, indicó.

Explica que en un inicio respondió para aclarar que no tenía relación con la deuda, pero asegura que del otro lado de la línea solo le exigían presionar al deudor.

Con el paso de los días, las llamadas personales se transformaron en grabaciones repetitivas y, según relata, el acoso se volvió insostenible.

“Hubo días en donde las llamadas eran 60, 70 diarias a todas horas, incluyendo en la madrugada. Llamadas de acoso, llamadas agresivas a todas horas ahora ya son puras grabaciones donde ponen el nombre de esta persona para que pague, donde quien debe de presionar para que pague soy yo al deudor en lugar de ellos, es insostenible”.

El hombre afirma que la situación ya afecta su vida diaria, al grado de mantener el teléfono en silencio para poder trabajar o descansar.

“Ya recibo una llamada y lo que hago es silenciar el teléfono no se puede ni trabajar, no se puede estar en ningún lado porque ya son llamadas constantes”.

“Estoy queriendo ver si puedo recibir algún tipo de asesoría, no había conocido no me había tocado una situación como esta, quisiera ver cómo se puede resolver, sobre todo que dejen de estar llamando”.

Ahora espera que las autoridades intervengan para regular este tipo de prácticas de cobranza.