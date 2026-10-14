Empresa cubrirá daños por caída de puente en Constitución

La emergencia movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey y de Nuevo León, Bomberos, Cruz Roja Mexicana, personal de Movilidad y otras corporaciones

Lo que pudo convertirse en una tragedia terminó únicamente con daños materiales y una intensa movilización de cuerpos de auxilio. Un tramo de un puente peatonal de concreto colapsó sobre la avenida Constitución, en Monterrey, luego de ser golpeado por un tráiler que transportaba maquinaria pesada utilizada en las obras del Metro.

Maquinaria transportada por un tráiler golpea el puente

El accidente ocurrió sobre el carril express de esta avenida, a la altura de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, cuando la unidad de carga, perteneciente a la empresa Mota-Engil, circulaba con una excavadora sobre orugas montada en una plataforma tipo cama baja. Al intentar pasar por debajo de la estructura, la maquinaria no libró la altura del puente e impactó directamente la parte central de la pasarela, provocando que una sección se desprendiera y cayera sobre la vialidad.

El concreto cayó sobre un automóvil Volkswagen Virtus que transitaba por el lugar y le ocasionó daños materiales, principalmente en la parte frontal. Las primeras imágenes del percance mostraron la magnitud del desplome y el vehículo atrapado bajo los restos de la estructura. A pesar de lo aparatoso del accidente, el conductor, identificado como Eduardo Guzmán Gonzalez de 25 años, salió ileso, quedando solamente en shock debido al suceso.

Su madre, detalló como el joven recién se encontraba saliendo de su trabajo.

“No, él estaba trabajando, nada más que él salió, imagínense, le cayó la estructura al coche, o sea, se salvó de milagro mi hijo”.

Detectan daños y retiran la sección restante del puente

La emergencia movilizó a elementos de Protección Civil de Monterrey y de Nuevo León, Bomberos, Cruz Roja Mexicana, personal de Movilidad y otras corporaciones, quienes acudieron para asegurar el área, verificar las condiciones de la estructura y coordinar las maniobras para retirar los fragmentos de concreto. En un primer momento, los carriles exprés quedaron restringidos para permitir los trabajos y evitar riesgos para los automovilistas.

Sin embargo, la atención no terminó con el retiro de los escombros que cayeron sobre la avenida. Durante la revisión de la parte que permaneció en pie, especialistas y personal de Protección Civil detectaron daños en la columna central que sostenía la pasarela, por lo que se determinó retirar también la sección restante para prevenir otro posible desprendimiento.

Esta decisión obligó a cerrar durante varias horas los carriles ordinarios de Constitución, a la altura de la calle Guillermo Torres, mientras la empresa responsable movilizaba grúas y equipo para desmontar la estructura. Los conductores fueron desviados hacia calles alternas y se registraron complicaciones viales en la zona.

Tras lo ocurrido, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, informó que Mota-Engil asumió la responsabilidad por el accidente y deberá cubrir tanto la reparación de la infraestructura municipal como los daños ocasionados a terceros. El mandatario señaló que el Gobierno estatal vigilará que la compañía cumpla con sus obligaciones y que las maniobras se realicen con las medidas de seguridad correspondientes.

Además, García descartó que el incidente vaya a afectar la construcción o los tiempos de entrega de las nuevas líneas del Metro. La empresa, por su parte, indicó que cuenta con los seguros necesarios para responder por las afectaciones y que participaría en el retiro de la estructura y la limpieza del área.

Mientras continuaban los trabajos, las autoridades mantuvieron las restricciones necesarias para garantizar la seguridad de quienes circulaban por uno de los principales corredores viales de Monterrey. La reapertura de los carriles quedó sujeta a la conclusión de las maniobras y a la verificación de que no existieran elementos inestables.