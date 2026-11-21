Un trabajador de 53 años murió al caer 20 metros en una antigua noria mientras realizaba labores de limpieza en una clínica de Dr. Arroyo.

Mientras realizaba labores de limpieza, un trabajador de una clínica de salud en Ejido Santana, en el municipio de Dr. Arroyo, murió tras caer accidentalmente en una antigua noria.

El trabajador fue identificado como Desiberio Martínez Torres, de 53 años de edad.

Los acontecimientos se registraron durante la noche del jueves en las instalaciones de la clínica localizada en la carretera Matehuala-Saltillo en el kilómetro 60 y las labores se extendieron hasta las primeras horas de la madrugada de este viernes.

De acuerdo con las primeras investigaciones, una fuente policiaca señaló que Martínez Torres realizaba trabajos de limpieza en el exterior del centro de salud y se aproximó a una noria antigua que no estaba en uso y se encontraba cubierta con losa de concreto.

Señalaron que presuntamente las condiciones del terreno mantenían humedad por las lluvias recientes y provocaron que desbarrancara la tierra y el hombre cayera al interior de la noria a 20 metros; en su interior contaba con cinco metros de agua de la misma profundidad del pozo.

Al sitio arribaron bomberos, elementos de protección civil y paramédicos de la Cruz Roja de Matehuala para trabajar en las labores de rescate, quienes informaron que fue hasta las primeras horas de la madrugada de hoy cuando lograron recuperar el cuerpo y ya no contaba con signos de vida.

En las primeras horas de la madrugada, agentes ministeriales de la fiscalía continuaban recabando datos para esclarecer las causas de la muerte, pues todo apunta a que se trataba de un accidente.