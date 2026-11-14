Empleada sufre lesión al limpiar máquina en pizzería de Guadalupe

La empleada limpiaba una máquina tipo roladora cuando esta se activó accidentalmente, atrapándole la mano derecha entre los rodillos.

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Una trabajadora de un establecimiento de comida resultó lesionada luego de que accidentalmente se activara una máquina mientras realizaba labores de limpieza, en el municipio de Guadalupe.

El accidente laboral se registró durante la noche del miércoles en el establecimiento Mister Pizza, ubicado sobre la carretera a Reynosa, en la colonia Praderas de Guadalupe.

De acuerdo con la información recabada por Protección Civil de Nuevo León, la empleada limpiaba una máquina tipo roladora cuando esta se activó accidentalmente, atrapándole la mano derecha entre los rodillos.

La trabajadora sufrió una lesión en el dedo medio, además de presentar dificultad para movilizarlo, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario para recibir atención médica.

Al sitio acudieron paramédicos de Protección Civil de Nuevo León, así como elementos de la Policía de Guadalupe y Protección Civil municipal, cuyos elementos acordonaron el área para prevenir riesgos.

Tras realizar las labores correspondientes, Protección Civil de Nuevo León se retiró del lugar al descartar otros riesgos.