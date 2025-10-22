Emiten reporte de búsqueda de mujer desaparecida en San Pedro

La Fiscalía de Nuevo León activó reporte para localizar a Sylvia Marcela Leal, vista por última vez el 19 de octubre en la colonia Centro de San Pedro

Tu navegador no soporta el elemento de video.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León activó un reporte de búsqueda para dar con el paradero de Sylvia Marcela Leal Vivanco, de 52 años, quien fue reportada como desaparecida tras sufrir un episodio psiquiátrico.

De acuerdo con la información oficial, Sylvia Marcela fue vista por última vez el pasado domingo 19 de octubre de 2025 en la colonia Centro del municipio de San Pedro.

La familia de Sylvia Marcela solicita la colaboración urgente de la ciudadanía para localizarla, luego de que fuera reportada como desaparecida tras sufrir un episodio psiquiátrico.

Los familiares de la mujer expresaron que están profundamente preocupados por su estado de salud y paradero.

El Horizonte en sus redes sociales publicó este lunes la desaparición de Sylvia Marcela y los datos donde dar información a su familia sobre su paradero.

Sus familiares reiteran la importancia de cualquier pista o información, especialmente considerando el episodio de salud que sufrió Sylvia Marcela previo a su desaparición.

Cualquier persona que cuente con información que ayude a su localización puede comunicarse de inmediato al teléfono 81 19 91 07 43.