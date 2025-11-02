Emiten recomendaciones previo a Clásico Regio

Autoridades sugirieron que los aficionados se encuentren constantemente hidratados y ubiquen los puntos de reunión donde se encuentra personal médico

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Protección Civil de Nuevo León emitió diversas recomendaciones para todos aquellos aficionados que se den cita el día de hoy en el estadio BBVA para disfrutar el "Clásico Regio" agendado para las 19:00 horas.

El director del instituto, Erik Cavazos Cavazos, detalló que serán más de 1,500 elementos los que serán desplegados en distintos puntos del recinto para salvaguardar la seguridad de los asistentes al evento deportivo, incluidos rescatistas, bomberos, paramédicos, policías y elementos de tránsito.

Con el fin de prevenir cualquier tipo de incidentes, Cavazos Cavazos emitió las siguientes recomendaciones:

Consulta el Pronóstico del Tiempo

Ubica las salidas de emergencia

Evacua el lugar de manera ordenada

Toma tu tiempo al acudir al estadio

Ubica los puestos de emergencia

En caso de asistir con menores, no perderlos de vista

Respeta las indicaciones de uso de las instalaciones

Conserva el orden, especialmente en espacios reducidos y pasillos

El centro de mando de Protección Civil, ubicado en el estacionamiento del estadio, servirá como punto de reunión en caso de extravío.

Cualquier emergencia llama al 9-1-1

En tanto, el despliegue de seguridad se realizara previo, durante y al finalizar el partido con personal de diversas corporaciones y municipalidades, tales como Monterrey, Santa Catarina, Juárez, Escobedo, San Nicolás, San Pedro y Apodaca.

El enfrentamiento entre los Tigres de la UANL y los Rayados del Monterrey será este primero de noviembre a las 19:05 horas en el municipio de Guadalupe.