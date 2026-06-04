Emiten aviso por lluvias y actividad eléctrica en Nuevo León

Protección Civil Nuevo León emitió aviso meteorológico por inestabilidad atmosférica: se prevén chubascos aislados con actividad eléctrica esta tarde

Autoridades de Protección Civil Nuevo León emitieron un aviso meteorológico ante la previsión de chubascos aislados con actividad eléctrica durante la tarde de este miércoles, derivados de la inestabilidad atmosférica.

Las condiciones de lluvia se concentrarán principalmente en la región Sur, así como en Monterrey y su área metropolitana, donde la probabilidad de precipitación alcanza el 60 por ciento.

En la Región Citrícola se estima un 50 por ciento, mientras que en la Región Norte el potencial es del 40 por ciento.

Para la Región Sur y Montañosa, el pronóstico también marca 60 por ciento.

Además, se esperan vientos moderados con ráfagas de 30 a 40 kilómetros por hora, lo que podría generar condiciones de riesgo en vialidades y zonas abiertas.

Protección Civil advirtió que estos fenómenos podrían continuar de manera aislada durante la noche, por lo que exhortó a la población a extremar precauciones.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra evitar cruzar ríos, arroyos o corrientes de agua, conducir con precaución y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.

Desde el Centro de Operaciones de Emergencias, autoridades estatales mantienen vigilancia permanente y señalaron que se informará oportunamente cualquier cambio relevante en las condiciones del clima.