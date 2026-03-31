Emite Secretaría de Salud recomendaciones para Semana Santa

Aunque los accidentes se incrementan hasta un 80% durante la temporada vacacional, autoridades afirman que la mayoría se pueden prevenir

Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Salud exhortó a la ciudadanía a extremar medidas preventivas para evitar accidentes.

De acuerdo con la dependencia, los accidentes se incrementan entre un 70 y 80% durante las vacaciones. Sin embargo, nueve de cada 10 se pueden prevenir.

Estas son las recomendaciones brindadas para las diversas actividades

Si van a salir a carretera

Revisar el automóvil antes de salir.

Respetar límites de velocidad y señales de tránsito.

Usar cinturón de seguridad todos los ocupantes.

En trayectos largos, tomar descansos.

No distraerse con el celular.

Evitar comer mientras se conduce.

Si viajan menores, deben ir en asientos especiales según peso y edad.

Si van a acudir a playas o albercas

No perder de vista a niñas y niños.

Asegurarse de que usen flotadores o salvavidas al ingresar al agua.

Evitar correr o empujar.

Enseñar lo básico de natación.

Si van a presas o ríos

Respetar los reglamentos del lugar.

Evitar nadar en presas, ríos y lagos.

No introducir envases al agua.

No ingerir bebidas alcohólicas dentro de albercas o cuerpos de agua.

Usar bloqueador solar.

Para prevenir ahogamientos en casa

No perder de vista a niñas y niños.

No dejar botes de agua cerca de ellos.

Estar al pendiente, incluso con poca cantidad de agua.

Si van a paseos turísticos en la entidad

Usar protector solar.

Avisar a la familia dónde se encontrarán.

Tomar agua simple e hidratarse con electrólitos.

Evitar correr o empujar para prevenir caídas.

Respetar reglamentos de los lugares visitados.

Si van a practicar senderismo

Revisar el pronóstico del tiempo antes de salir.

Avisar a familiares qué lugares visitarán.

Acudir en grupo.

Si no se conoce la ruta, ir con guía.

Llevar celular con pila cargada y batería extra.

No encender fogatas para evitar incendios.

Seguir recomendaciones de Protección Civil.

Llevar suficiente alimento.

Llevar botiquín de primeros auxilios.

Usar protector solar.

Usar ropa fluorescente.

En caso de estar en casa

No dejar solos a niñas y niños en lugares altos.

No dejar productos tóxicos o medicamentos al alcance.

Colocar protectores plásticos en contactos eléctricos.

Al cocinar, usar las parrillas traseras de la estufa.

Evitar cargar a niñas y niños mientras se preparan alimentos.

La dependencia sanitaria también exhortó a la ciudadanía a revisar y completar esquemas de vacunación antes de salir de vacaciones.

Con el objetivo de orientar a la comunidad, se instalarán módulos informativos en la Central de Autobuses y parajes turísticos.