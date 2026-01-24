Emite Protección Civil recomendaciones ante uso de la calefacción

Daniel Betancourt, director de Protección Civil de Monterrey, aclaró que lo ideal es que el sistema de calefacción no esté prendido más de dos horas continuas

Muchas veces no ponemos atención al aparato del clima que hay en casa, pero ante el pronóstico de bajas temperaturas, la dirección de Protección Civil de Monterrey emitió diversas recomendaciones para el uso adecuado de la calefacción.

Frente a uno de los aparatos, el director de la corporación, el comandante Daniel Betancourt, aclaró que lo ideal es que el sistema de calefacción no esté prendido más de dos horas continuas.

"No debe durar más de dos horas prendido, ¿esto para qué?, para que le den un poco de descanso al mismo condensador para que no se congele por completo porque este proceso es muy lento y la temperatura va a estar muy baja, lo que marca es eso: de una a dos horas, prender y apagar", dijo.

Y no hay que dejarlo prendido toda la noche.

"Si vamos a dormir, apagarlo, hemos tenido incendios incluso de casa habitación por cortos circuitos en el minisplit, insisto, la falta de mantenimiento y la parte de que no están diseñados para estar prendidos todo el día", expresó.

Hay que leer los instructivos, para un manejo adecuado, y aprender a usar bien el control.

"De hecho el mismo control, los controles tienen un forma de poder hacer como tipo temporizador o programarlo para que esté prendiendo y apagando, prendiendo y apagando para ayudar un poco a no forzar tanto el Minisplit, entendamos que son aparatos que pueden llegar a fallar", consideró.

Y debe darse mantenimiento al equipo, eso es más que necesario.

"Los técnicos lo que hacen es aislar o volver a aislar estos cables que pueden llegar a estar expuestos en la parte del techo, normalmente los condensadores están arriba para el espacio, y se quedan arriba y por mucho tiempo duran ahí", detalló.

"Podemos llegar a tener una fuga que no nos demos cuenta, entonces al momento de que ponemos la calefacción lo que hace es completamente todo lo contrario del frío en el sistema operativo del condensador", aseguró.

Además, debe revisarse el instructivo para la temperatura adecuada.

"Que la temperatura ideal sea de 25, 26 grados en modo calefacción, para que, obviamente también cuidando el tema de las personas al momento de estar entrando el frío, y en el tema de aparato en sí lo que hace es que no gaste tanta energía y vaya a ocasionar un desperfecto en el mismo", aseveró.

Recuerde que con la calefacción, hay que tener cuidado.