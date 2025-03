Emite Medio Ambiente recomendaciones ante vientos en Nuevo León

Ante la persistencia de fuertes vientos provenientes del sur de Texas que se han desplazado hacia Nuevo León, el Gobierno estatal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, ha emitido una alerta para la población sobre el impacto que estos vientos pueden tener en la calidad del aire en la región.

Durante una rueda de prensa, Armandina Valdés Cavazos, titular de la Agencia de la Calidad del Aire, explicó que las condiciones podrían empeorar a lo largo del fin de semana y hasta el martes próximo.

Se espera que los vientos generen un ingreso de polvo proveniente tanto del desierto de Coahuila como del sur de Texas, lo que provocaría una calidad del aire que podría oscilar entre mala y regular.

Sin embargo, la situación podría intensificarse si los incendios en la región aumentan, lo que derivaría en una calidad del aire muy mala.

“Es muy importante estar al pendiente de lo que nos espera para este fin de semana, ya que los vientos generarán entrada de polvo, lo que afecta directamente la calidad del aire" "Aunque no es contaminación, el polvo que llega de otras regiones es un fenómeno natural que no podemos controlar”, señaló Valdés Cavazos.

La funcionaria también mencionó que las condiciones de viento, sequedad y altas temperaturas continuarán al menos durante los próximos cinco días.

Frente a este panorama, recomendó a la población evitar realizar actividades al aire libre si se presentan los polvos, ya que podrían causar molestias y alergias. Además, advirtió que, en caso de incendios la presencia de partículas contaminantes como PM2.5 se incrementaría, afectando gravemente la salud.

La titular de la Agencia de la Calidad del Aire también destacó la importancia de tomar precauciones para prevenir incendios.

“Generar un incendio es un delito, y quien lo haga está atentando contra la salud y el medio ambiente”, agregó.

Es por ello, que pidió a la población reportar al 911 cualquier tipo de incendio y recomendó no realizar fogatas, no arrojar colillas, no tirar botellas de vidrios y no quemar basura.

Comentarios