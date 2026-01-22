Emite Cruz Roja recomendaciones tras intoxicación por raticida

La especialista subrayó que, ante la sospecha o confirmación de una ingesta, no se debe esperar ni automedicarse, y mucho menos intentar provocar el vómito

Luego de que una familia de la colonia San Pedro 400 resultara intoxicada tras ingerir de manera accidental raticida, la Cruz Roja emitió una serie de recomendaciones preventivas para evitar este tipo de emergencias que pueden poner en riesgo la vida.

La doctora Nelly Martínez, adscrita a la institución, alertó que este tipo de venenos contienen sustancias altamente peligrosas, principalmente anticoagulantes, que pueden provocar hemorragias internas, sangrado por encías o nariz, vómitos, dolor abdominal, moretones sin causa aparente e incluso la muerte.

La especialista subrayó que, ante la sospecha o confirmación de una ingesta accidental, no se debe esperar ni automedicarse, y mucho menos intentar provocar el vómito o recurrir a remedios caseros como ingerir leche, ya que esto podría agravar las lesiones en el tracto digestivo.

“Es fundamental acudir de inmediato a recibir atención médica. Provocar el vómito puede ser muy peligroso, ya que algunos raticidas liberan gases tóxicos que causan daños severos al organismo”, explicó.

Martínez recomendó conservar el envase o la etiqueta original del producto, ya que esto permite al personal médico identificar los componentes y determinar el tratamiento adecuado, además de no reenvasar estos químicos en recipientes que puedan confundirse con alimentos o condimentos.

Asimismo, hizo un llamado a mantener los venenos bajo llave, en lugares altos y fuera del alcance de niños y mascotas, quienes también pueden resultar gravemente afectados.

En caso de intoxicación animal, indicó que se debe acudir de inmediato con un veterinario.

Entre otras medidas preventivas, la doctora señaló la importancia de lavarse las manos después de manipular raticidas o insecticidas, no consumir alimentos durante su aplicación y limpiar adecuadamente las superficies que pudieran quedar contaminadas.

Finalmente, advirtió sobre los riesgos de mezclar sustancias químicas, como cloro con otros productos de limpieza, ya que esto puede generar gases tóxicos y provocar daños graves a nivel respiratorio.

La doctora reiteró que el caso ocurrido en San Pedro 400 fue de alto riesgo, aunque afortunadamente la familia afectada se encuentra en recuperación, y llamó a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar tragedias prevenibles en el hogar.