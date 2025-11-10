Emecistas ven irresponsable pedir más recursos para municipios

Igualmente, a inicios de noviembre el Gobernador Samuel García dejó entrever su rechazo y adelantó que los municipios recibirán lo que por Ley les corresponde.

Contrario a la solicitud de otros presidentes municipales, alcaldes de Movimiento Ciudadano consideraron financieramente irresponsable pedir al Estado mayores recursos incrementando al 30% lo que reciben del Fondo General de Participaciones.

Félix Arratia, de Juárez, aseguró que primero sus homólogos munícipes deben gestionar de mejor forma lo que ya se les otorga.

“Las administraciones municipales bien administradas podemos hacer grandes cosas, y hay que recordar que en los últimos cinco años se han incrementado las participaciones y en general los fondos federales. “Sería muy irresponsable incrementarlas ahora del 20 al 30%, ciertamente, en términos monetarios implica unos cuantos miles de millones de pesos, lo cual sería una irresponsabilidad”, opinó, “la consecuencia sería muy grande para el Estado”.

Por su parte, el alcalde de Guadalupe, Héctor García, fue más mesurado con su rechazo y expuso que, aunque es una petición respetable no tiene sustento financiero.

En ese sentido, dijo que sí es necesario un incremento, pero no con las cifras que han manejado presidentes municipales emanados del PRI y del PAN.

“Es una buena aspiración, sin embargo, las aspiraciones tienen que tener un sustento material, que en este caso es el recurso económico, algo que Nuevo León no aguanta para un monto de este tipo. “Creo que no hay que estar cerrados desde el Gobierno para escucharlos y atenderlos, y obviamente para que se vea hasta donde se puede, porque sería un exitazo para todos”, matizó.

Así, estimó que como máximo sería sensato solicitar un aumento del 5% en el Presupuesto general en comparación con lo otorgado en este 2025.

En tanto, el morenista de Escobedo, Andrés Mijes, se dijo confiado de que se alcance a un acuerdo en el tema y que se logre un incremento.

“Es un proceso de negociación, yo creo que vamos a llegar a buen término, y sí esperamos más recursos para los municipios, hay muchas necesidades”, opinó.

A pregunta expresa, declaró que sí es posible la cantidad de aumento que pretenden los municipios de oposición.

“Todo es viable con diálogo y trabajo coordinado”, dijo, “yo me sumaría a los trabajos de la mesa que se va a hacer en el Congreso, ya acudimos a una reunión, y estamos en esa negociación”.

