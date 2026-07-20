Embiste tren a vehículo por distracción de automovilista

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, y del Estado, para prestar los primeros auxilios a los tripulantes del automóvil.

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Por distraerse al volante, un automovilista fue embestido por el tren en la colonia Industrial, en Monterrey.

Según su declaración, no se percató de la cercanía en la que se encontraba el ferrocarril porque estaba viendo un incendio en un lote baldío aledaño.

El accidente ocurrió en el cruce de Venustiano Carranza y Luis Mora, minutos antes de las 10:00 de la mañana.

Tras ser impactado, el vehículo salió proyectado fuera del pavimento y quedó a un costado de las vías.

Tanto el conductor como su acompañante, de 61 y 66 años respectivamente, resultaron con golpes leves que no requirieron traslado médico de emergencia.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey, y del Estado, para prestar los primeros auxilios a los tripulantes del automóvil.

En tanto, personal de la Guardia Nacional resguardó la zona de trabajo hasta el retiro de la unidad.