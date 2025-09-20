Embiste tráiler a auto en Cadereyta; muere una mujer

El fatal percance se presentó durante la madrugada de este viernes sobre la carretera Cadereyta-Allende a la altura del Camino a El Palmito

La tragedia ocurrió durante la madrugada en la Hacienda Las Palmas, en Cadereyta.

Alrededor de las 02:00 horas del viernes, una mujer murió y su acompañante resultó gravemente lesionado.

Lo anterior ocurrió sobre la carretera Cadereyta-Allende a la altura del Camino a El Palmito.

Se estableció que la víctima mortal viajaba junto con un hombre abordo de un automóvil Mazda en color rojo.

Todo parece indicar que al llegar a la altura del kilómetro 17 frente a una tienda con razón social Abarrotes Las Palmas, el conductor dormitó por algunos segundos.

Esto provocó que el vehículo invadirá el carril contrario antes de llegar a una loma.

El vehículo fue embestido por un tráiler de la empresa RC Express con número económico 217 y con la leyenda “Somos Bendecidos”.

Tras el choque, el auto quedó a una distancia de 10 metros frente a la entrada al rancho Los Encinos.

Mientras que la pesada unidad con el frente destrozado se detuvo sobre la terracería del lado derecho a tres metros de un restaurante.

Las autoridades investigadoras no localizaron huellas de frenado de ninguno de los vehículos.

Los primeros en llegar al lugar fueron paramédicos de Protección Civil de Cadereyta.

Durante las maniobras de auxilio localizaron a la mujer sin vida sobre el asiento del copiloto.

Por su parte, peritos de la Fiscalía acordonaron la zona para iniciar las investigaciones y establecer cómo ocurrió el percance.