Embiste automovilista a pareja en moto; muere mujer

De acuerdo con los primeros informes, la pareja circulaba en una motocicleta en dirección de sur a norte cuando fue impactada por un automóvil

Una mujer de 35 años murió y su pareja resultó gravemente lesionada luego de que ambos fueran embestidos por un automóvil cuando viajaban a bordo de una motocicleta, durante la madrugada de este viernes, en el municipio de General Escobedo.

El accidente ocurrió alrededor de las 04:00 horas sobre la carretera a Laredo, en su cruce con la avenida Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia Fernando Amilpa.

De acuerdo con los primeros informes, la pareja circulaba en una motocicleta en dirección de sur a norte cuando fue impactada por un automóvil Volkswagen Jetta en color negro.

Tras el fuerte choque, ambos tripulantes salieron proyectados y cayeron violentamente sobre el pavimento, lo que les provocó lesiones de consideración.

Una escena que llamó la atención fue que la pareja llevaba consigo un pastel, cuyos restos quedaron esparcidos entre el lugar del accidente: una parte terminó sobre la carrocería del automóvil, mientras que otra quedó sobre la carpeta asfáltica.

Presuntamente, el conductor del automóvil intentó escapar; sin embargo, la motocicleta quedó incrustada en la parte frontal de la unidad, por lo que terminó deteniéndose aproximadamente 200 metros adelante del punto del impacto.

Elementos de la Policía de Escobedo lograron detener al automovilista, quien presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol y quedó a disposición de las autoridades correspondientes.

Al lugar acudieron rescatistas de Protección Civil de Escobedo y personal de Bici Rescate, quienes valoraron a las víctimas y confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

En tanto, el hombre fue auxiliado y trasladado de urgencia a un hospital debido a la gravedad de las lesiones que presentaba.

La zona fue acordonada por los policías municipales, mientras agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer el accidente.