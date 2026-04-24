Embargan asociación Color Esperanza Monterrey

Esta asociación nació en el año 2020, es decir, en plena pandemia de Covid-19, época en que algunas personas se quedaron sin empleo

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Bien dicen que nunca terminas de conocer a las personas y eso fue lo que le pasó a la presidenta de la asociación Color Esperanza Monterrey Blanca Álvarez Cardiel.

¿Qué es Color Esperanza?

Es una asociación dedicada a apoyar a personas en situación de vulnerabilidad en Nuevo León mediante programas de capacitación, distribución de despensas y actividades comunitarias.



Esta asociación nació en el año 2020, es decir, en plena pandemia de Covid-19, época en que algunas personas se quedaron sin empleo, por lo que Blanca, con la ayuda de otras personas, comenzó a apoyar a la población.



La historia de esta asociación dio un giro completamente inesperado cuando una excolaboradora la demandó, aparentemente por despido injustificado.



La supuesta amiga estuvo como voluntaria por más de tres años, esto en 2020, pero dejó de trabajar ahí debido a un accidente automovilístico que tuvo su esposo.





Para el año 2022, cuando Color Esperanza Monterrey recibió el certificado, Blanca logró aumentar la ayuda a la asociación y nuevamente la “amiga”, comenzó a colaborar.



Tiempo después, ciertas acciones de la excolaboradora, entre que no cumplía con sus horarios, ciertas actitudes, provocaron que la relación laboral se terminara y ahí comenzó el problema.



El caso no se pudo resolver en conciliación y arbitraje, por lo que escaló a juicio laboral, una jueza falló a favor de la supuesta amiga, por lo que Blanca tenía que cubrir un pago de 270 mil pesos.

Después de esto, los representantes legales de la asociación interpusieron un amparo, y durante el proceso llegó una nueva requisición de 90 mil pesos y al no poder cubrirla, se procedió al embargo.

“Color esperanza está atravesando ahorita por problemas legales, una voluntaria, amiga nos demando en conciliación, no quiso conciliar, nos fuimos a juicio, como tiene familiares ahí, que es juez, perdimos el juicio".

Recibe apoyo ciudadano tras darse a conocer el caso

Después de que se dio a conocer la historia, decenas de personas mostraron su apoyo a Blanca Álvarez, e incluso se ofrecieron a hacer huelgas, pero señaló que no quiere exponer a nadie.