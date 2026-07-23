Embarga SAT NL más de 232,000 cigarros de procedencia ilegal

De acuerdo con la dependencia estatal, tan solo en la última semana fueron decomisados 123,000 cigarros durante inspecciones realizadas en bodegas

La Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León (SATNL) aseguró más de 232,000 cigarros de procedencia ilegal durante las últimas cinco semanas, como parte de los operativos permanentes contra el contrabando y la evasión fiscal en el estado.

De acuerdo con la dependencia estatal, tan solo en la última semana fueron decomisados 123,000 cigarros durante inspecciones realizadas en bodegas y establecimientos comerciales del área metropolitana de Monterrey, donde los propietarios no pudieron acreditar la legal importación de la mercancía.

Los aseguramientos fueron realizados por personal de la Dirección General de Comercio Exterior, área encargada de efectuar revisiones e inspecciones para detectar mercancías de procedencia extranjera que incumplen con la legislación aduanera y fiscal.

Según las estimaciones de la autoridad, los decomisos efectuados en este periodo evitaron una evasión fiscal superior a 1.1 millones de pesos, correspondiente al pago de impuestos federales y estatales, entre ellos el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto General de Importación (IGI), el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Derecho de Trámite Aduanero (DTA).

La dependencia advirtió que la comercialización de cigarros introducidos ilegalmente al país afecta tanto la recaudación tributaria como la competencia entre los comercios establecidos, ya que estos productos pueden venderse hasta 60 por ciento por debajo del precio de una cajetilla que cumple con las obligaciones fiscales, aduaneras y sanitarias.

La Subsecretaría de Administración Tributaria informó que mantendrá los operativos de inspección y vigilancia en distintos puntos del estado para combatir el comercio ilegal, reducir la evasión fiscal y fortalecer las condiciones de competencia para los establecimientos que operan dentro de la ley.