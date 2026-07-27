“Ella no puede estar libre”: madre de Zaid exige justicia

Con la intención de ayudarlo a convivir más, su familia lo inscribió a un curso de soldadura, sin imaginar que ese sería el lugar donde comenzaría la tragedia

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Luego de permanecer más de seis semanas hospitalizado tras ser atacado con un arma blanca en una plaza pública de la colonia Rafael Buelna, al poniente de Monterrey, Zaid Sebastián, de 17 años, falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió.

De acuerdo con las investigaciones, el adolescente fue agredido presuntamente por una menor de edad. Ahora, mientras el caso es investigado como homicidio, su madre exige que la muerte de su hijo no quede impune.

Su familia recuerda la historia de Zaid

Su madre, Erika, recuerda que desde niño enfrentó problemas de salud y episodios de acoso escolar, situación que lo llevó a aislarse.

"Era muy tímido, era serio. Desde muy niño sufrió de bullying en la escuela porque tenía algunos problemas en sus manos... casi no salía", relató.

Con la intención de ayudarlo a convivir más, su familia lo inscribió a un curso de soldadura, sin imaginar que ese sería el lugar donde comenzaría la tragedia.

"Decidimos meterlo a un curso de soldadura... empezó en febrero. Él empezó a ir ahí, que es cerca donde ocurrieron los hechos", recordó.

Una llamada alertó a su madre sobre la agresión

El pasado 9 de junio, alrededor de las 21:15 horas, Erika recibió una llamada que cambió su vida.

"Me dicen: 'Señora, picaron a su hijo, necesito que venga'. Cuando yo llegué, veo a mi niño tirado... En la ambulancia me dijeron que mi hijo ya iba muy mal, que se iba desangrando".

Zaid fue trasladado al Hospital Metropolitano, donde fue sometido a una cirugía de emergencia luego de que un objeto punzocortante le perforara el pecho, el corazón y un pulmón.

Aunque los médicos lograron reanimarlo tras entrar en paro cardiorrespiratorio, permaneció más de 42 días en terapia intensiva.

"Siempre su estado fue crítico. Nunca nos dieron un buen pronóstico para él... Nos dijeron que, si llegaba a salir adelante, ya no iba a caminar".

Con el paso de las semanas, su estado de salud se complicó debido a infecciones que provocaron la falla de varios órganos, hasta que finalmente falleció.

Madre de Zaid exige justicia por su muerte

Sobre la investigación, Erika señaló que las autoridades le informaron que la presunta agresora es una adolescente, quien fue asegurada inicialmente por otra falta y posteriormente quedó en libertad.

"Yo quiero que le hagan justicia a mi hijo. Yo no quiero que esto se quede así. Ella no puede estar libre. Mi hijo ya nadie me lo va a regresar" No entregaron cámaras, no hay videos, no hay nada. Entonces fue un error, yo creo, desde un principio por cómo se manejó todo".

Finalmente, la familia un llamado a vecinos y posibles testigos para aportar cualquier evidencia que permita esclarecer lo ocurrido.