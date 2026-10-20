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Elizabeth Galicia Ruiz recorre colonias de Santa Catarina

Por: Samantha Treviño

19 Octubre 2026, 19:04

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Elizabeth Galicia Ruiz recorrió Las Palmas y López Mateos, en Santa Catarina, para escuchar inquietudes vecinales y difundir propuestas de la 4T

Elizabeth Galicia Ruiz recorre colonias de Santa Catarina

Elizabeth Galicia Ruiz, aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en Santa Catarina, mantiene un contacto cercano con la militancia y simpatizantes de su partido tras realizar diversos recorridos por el municipio.

Recorre Las Palmas y López Mateos para escuchar a vecinos

Durante sus visitas a colonias como Las Palmas y López Mateos, la aspirante ha dialogado de primera mano con los vecinos en sus hogares para recabar sus inquietudes y compartir los avances logrados por la llamada Cuarta Transformación (4T).

Recorridos incluyen escucha directa y difusión de programas

Los aspectos centrales de estas jornadas de acercamiento incluyen:

  • Escucha directa: Galicia Ruiz señaló que estas caminatas sirven para documentar de forma directa las necesidades específicas de los simpatizantes de los sectores visitados.
  • Refuerzo ideológico: Además de captar opiniones, los recorridos se han utilizado para difundir y consolidar los principios políticos y los programas de bienestar promovidos por el movimiento de la 4T.
  • Muestras de apoyo: Durante los recorridos en Santa Catarina, algunos colonos manifestaron su respaldo al proyecto entregándole obsequios como ramos de flores al recibirla en sus casas.

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