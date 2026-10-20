Elizabeth Galicia Ruiz recorre colonias de Santa Catarina

Elizabeth Galicia Ruiz recorrió Las Palmas y López Mateos, en Santa Catarina, para escuchar inquietudes vecinales y difundir propuestas de la 4T

Elizabeth Galicia Ruiz, aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en Santa Catarina, mantiene un contacto cercano con la militancia y simpatizantes de su partido tras realizar diversos recorridos por el municipio.

Recorre Las Palmas y López Mateos para escuchar a vecinos

Durante sus visitas a colonias como Las Palmas y López Mateos, la aspirante ha dialogado de primera mano con los vecinos en sus hogares para recabar sus inquietudes y compartir los avances logrados por la llamada Cuarta Transformación (4T).

Recorridos incluyen escucha directa y difusión de programas

Los aspectos centrales de estas jornadas de acercamiento incluyen: