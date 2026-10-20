Elizabeth Galicia Ruiz recorre colonias de Santa Catarina

Elizabeth Galicia Ruiz, aspirante a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en Santa Catarina, mantiene un contacto cercano con la militancia y simpatizantes de su partido tras realizar diversos recorridos por el municipio.
Recorre Las Palmas y López Mateos para escuchar a vecinos
Durante sus visitas a colonias como Las Palmas y López Mateos, la aspirante ha dialogado de primera mano con los vecinos en sus hogares para recabar sus inquietudes y compartir los avances logrados por la llamada Cuarta Transformación (4T).
Recorridos incluyen escucha directa y difusión de programas
Los aspectos centrales de estas jornadas de acercamiento incluyen:
- Escucha directa: Galicia Ruiz señaló que estas caminatas sirven para documentar de forma directa las necesidades específicas de los simpatizantes de los sectores visitados.
- Refuerzo ideológico: Además de captar opiniones, los recorridos se han utilizado para difundir y consolidar los principios políticos y los programas de bienestar promovidos por el movimiento de la 4T.
- Muestras de apoyo: Durante los recorridos en Santa Catarina, algunos colonos manifestaron su respaldo al proyecto entregándole obsequios como ramos de flores al recibirla en sus casas.