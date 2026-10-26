Elizabeth Galicia reúne a militantes en Santa Catarina

El despliegue en Lomas de Santa Catarina contó con el respaldo de más de 250 simpatizantes y militantes, quienes marcharon junto a las aspirantes

Elizabeth Galicia Ruiz, aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, continúa fortaleciendo su presencia territorial y el diálogo directo con las bases de la Cuarta Transformación en este municipio.

Como parte del proceso interno del movimiento, la aspirante ha encabezado diversas asambleas informativas y recorridos vecinales para consolidar la estructura del proyecto en la localidad.

Encabezan recorrido en Lomas de Santa Catarina

Durante su más reciente jornada de trabajo en la colonia Lomas de Santa Catarina, Galicia Ruiz estuvo acompañada por Paulina Flores, aspirante a la Coordinación Distrital Federal 1 en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

En el lugar, ambas lideresas fueron recibidas por vecinos y simpatizantes del sector, con quienes intercambiaron puntos de vista sobre el desarrollo y las necesidades de la comunidad.

“Estamos avanzando con los recorridos, con ese acercamiento con los simpatizantes y militancia en este proceso interno que nos han recibido muy bien”, expresó. Asimismo, la aspirante reafirmó que la ruta de trabajo continuará de forma permanente por todo el territorio municipal: “Continuaremos dialogando con ellos, escuchándolos y llevando nuestras asambleas informativas a distintos puntos del municipio para la militancia y gente afín al movimiento de la 4T”.

Más de 250 simpatizantes y militantes participan en brigadeo

El despliegue en Lomas de Santa Catarina contó con el respaldo de más de 250 simpatizantes y militantes, quienes marcharon junto a las aspirantes en las actividades de brigadeo.

Este sector se suma a una lista de colonias clave que Galicia Ruiz ha recorrido en semanas recientes como parte de la estrategia interna, entre las que destacan San Gilberto, López Mateos y Portales, con el objetivo de unificar los esfuerzos de los Comités de Defensa en Santa Catarina.