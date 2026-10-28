Elizabeth Galicia dialoga con mujeres de Santa Catarina

Con la visita a la colonia San Francisco, la aspirante suma una sección más a su agenda de asambleas e interacciones vecinales en el municipio santacatarinense

Elizabeth Galicia Ruiz, aspirante a la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional en Santa Catarina, intensificó sus recorridos territoriales en el municipio con el objetivo de consolidar el diálogo directo con las mujeres militantes y simpatizantes del movimiento de la Cuarta Transformación.

Durante una jornada de interacción en la Colonia San Francisco, la aspirante caminó por las calles del sector para escuchar de primera mano las principales demandas, necesidades y propuestas de la base femenina afín a Morena y sus partidos aliados.

“Continuamos con los recorridos y estamos teniendo esa respuesta por parte de las mujeres simpatizantes al movimiento de la 4T, dialogamos con ellas y escuchamos sus inquietudes”, expresó durante la actividad.

Suman liderazgos locales al proyecto

El recorrido contó con el respaldo de liderazgos políticos de la región, destacando la presencia y acompañamiento de Claudia Garza, quien fuera candidata por el Partido del Trabajo (PT) a la alcaldía de Santa Catarina en el pasado proceso electoral.

Esta unión busca proyectar cohesión entre los partidos de la coalición de izquierda a nivel municipal.

El papel de las mujeres en la transformación

Liz Galicia hizo hincapié en que la participación de las mujeres de la militancia es un pilar indispensable para el robustecimiento de los comités de defensa, señalando que sus aportaciones territoriales y perspectivas comunitarias fortalecen la estructura interna rumbo a los próximos retos políticos.

Con la visita a la colonia San Francisco, la aspirante suma una sección más a su agenda de asambleas e interacciones vecinales en el municipio santacatarinense, de cara a la definición del proceso interno de su organización política.