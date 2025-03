 Eligen a Noel Ramírez como nuevo presidente de la Unión Ganadera

“Es cierto que obtuvo 27 o 26 votos, no estoy seguro y es cierto que la presión estuvo psicológicamente activa, en ningún momento esta persona hizo campaña, en ningún momento les pidió el voto, todo estuvo coaccionado, pero el que hayan sacado una planilla de ultimo momento, eso ya es un logro.

“Porque lo que buscábamos en este gobierno era precisamente que hubiera otro apellido en la Unión Ganadera, que la gente entienda que esto no es de una familia, yo no tengo nada en contra de los De la Garza, solo tengo que hacer valer que el gremio no es de unos cuantos”, dijo Armando Víctor Gutiérrez.