Jorge Romero y Kenia López Rabadán entregaron nombramientos en Monterrey para San Pedro y San Nicolás ante simpatizantes y Adrián de la Garza.

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El Partido Acción Nacional (PAN) destapó como sus candidatos a alcaldes al actual alcalde sustituto de San Pedro, Mauricio Farah, para buscar ese mismo municipio, y al diputado local, Carlos de la Fuente, para San Nicolás de los Garza.

Con esto, el PAN se convirtió en el primer partido de Nuevo León en definir a los primeros candidatos a alcaldes, aunque por fines legales los nombró “coordinadores de la Defensa de la Patria, la Libertad y la Familia”, ya que todavía no son tiempos para nombrar candidatos.

Farah y De la Fuente recibieron el nombramiento de manos del dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, quien estuvo acompañado de la diputada federal y expresidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

En un evento realizado en la plaza que está frente al comité estatal panista, ubicado en el centro de Monterrey, decenas de simpatizantes de ambos municipios aplaudieron los nombramientos, así como la presencia del alcalde priista, Adrián de la Garza, quien se perfila para ser el virtual candidato a gobernador del PAN y PRI.

Herrera resaltó que tanto Farah como De la Fuente cuentan con experiencia en el servicio público y trayectoria en sus municipios, las cuales fortalecerán a la ciudadanía, atendiendo las necesidades que se tengan.

“Hoy estamos muy contentos porque hoy venimos a formalizar el nombramiento de dos personas, de dos hermanos panistas neoleoneses que con todo el corazón han venido trabajando y lo han hecho bien y en ambos casos”, señaló Herrera.

El diputado Carlos De la Fuente defendió el desempeño de los gobiernos panistas en San Nicolás y San Pedro, al asegurar que ambos municipios mantienen posiciones destacadas a nivel nacional.

“Ambos municipios, en todos los indicadores que tiene este país, están entre los 10 mejores municipios de México y ese es un gran trabajo que han venido haciendo nuestras generaciones y que a nosotros nos toca refrendar". “Mauricio (Farah) y un servidor tenemos un gran compromiso con los municipios de San Pedro y San Nicolás, para seguir llevándolos adelante, pero hoy tenemos la gran oportunidad”, indicó.

Farah agradeció el nombramiento y reconoció que gobernar San Pedro implica atender a una población participativa y demandante.

Entre las áreas que mencionó como prioritarias estuvieron seguridad, movilidad y servicios públicos.

“Agradecer muchísimo al presidente de mi partido, a George (Jorge Romero) por este reconocimiento y este encargo de ser el coordinador, cuando menos de mi municipio, pero principalmente agradecerles a todos ustedes, agradecerles la verdad todo el apoyo. “Si no fuera por esta gran militancia, el PAN no sería lo que somos, y también agradecerle enormemente a toda la ciudadanía”, añadió el edil sampetrino.

Al evento acudió también Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, quien fue perfilado por el partido como una de sus figuras para competir por la gubernatura de Nuevo León.