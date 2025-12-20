Elementos policiacos arrestan a adolescente armado en Monterrey

Los hechos se registraron la noche del viernes 19 de diciembre, los oficiales detectaron a un joven que portaba lo que parecía ser un arma larga.

Tras un operativo de prevención, elementos de Fuerza Civil detuvieron a un menor de edad que presuntamente portaba un arma de fuego en el municipio de Monterrey.

Los hechos se registraron la noche del viernes 19 de diciembre, cuando los efectivos implementaron un dispositivo estratégico en la colonia Plan de San Luis.

Al arribar al cruce de las calles Benito Canales y Vicente Guerrero, los oficiales detectaron a un joven que portaba lo que parecía ser un arma larga.

Los elementos aseguraron al adolescente de 15 años de edad, a quien le fue decomisada un arma larga abastecida con 27 cartuchos útiles.

El menor fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal conforme a la ley.