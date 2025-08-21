Elementos de Fuerza Civil arrestan a pareja con droga

Elementos de la Fuerza Civil detuvieron a una pareja que fue sorprendida peleando en la vía pública y en cuyo poder se encontraron diversas dosis de droga

El incidente ocurrió en la colonia Cerro de la Campana, en el cruce de las calles Camino al Mirador y Santos Cantú Salinas.

Durante un recorrido de vigilancia, los agentes observaron a un hombre y una mujer en una confrontación, por lo que intervinieron para detener la pelea.

Los detenidos fueron identificados como Justin “N”, de 20 años, y Patricia “N”, de 38.

Al realizarles una revisión precautoria, los policías encontraron varias dosis de marihuana y cristal, además de otros objetos ilícitos.

Ambos fueron arrestados y puestos a disposición del Ministerio Público.