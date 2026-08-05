Elemento de la AEI choca con taxi de aplicación en Gonzalitos

Una mujer resultó lesionada tras un choque entre un vehículo de la AEI y un automóvil de aplicación en Monterrey; fue trasladada a un hospital.

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Una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital luego de un accidente vial en el que estuvo involucrada una camioneta de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), durante la madrugada de este martes en Monterrey.

El percance se registró alrededor de las 02:00 horas de este martes sobre la lateral de la avenida Gonzalitos, en su cruce con la calle Pico de Orizaba, en la colonia Los Urdiales.

De acuerdo con el informe de Protección Civil de Nuevo León, en el lugar fue localizado un automóvil Hyundai gris, con placas SHY-470-C, que presentaba daños en la parte trasera. La unidad era conducida por Narciso Mejía Ruiz, de 63 años, quien realizaba un viaje de aplicación al momento del choque.

Como consecuencia del impacto, la pasajera identificada como Gabriela Citlaly Lara Cantú sufrió diversas lesiones y fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja. Posteriormente fue trasladada al Hospital General de Zona No. 21 del IMSS para una valoración médica, al presentar múltiples golpes.

En la camioneta Chevrolet gris, con placas SJU-681-A y perteneciente al equipo de seguridad de la Agencia Estatal de Investigaciones, viajaba únicamente Jorge Arturo Rivera Garza, quien fue valorado en el sitio y no requirió traslado al encontrarse estable.

De acuerdo con las primeras versiones, el conductor del vehículo de aplicación y el elemento de la AEI ofrecieron versiones distintas sobre la mecánica del accidente. Mientras el agente señaló que el Hyundai invadió su trayectoria al intentar incorporarse, testigos aseguraron que la unidad oficial circulaba a exceso de velocidad antes del impacto.

La circulación no se vio afectada debido a que el accidente ocurrió sobre la lateral con dirección de sur a norte. Elementos de la Policía de Monterrey realizaron el abanderamiento, mientras personal de Movilidad llevó a cabo las diligencias correspondientes.

Las autoridades mantienen las investigaciones para determinar la responsabilidad de los conductores involucrados y deslindar responsabilidades.