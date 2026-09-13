Elecciones 2027: Esto se elegirá en NL y en México 

La jornada del 6 de junio permitirá a los votantes renovar el Poder Ejecutivo estatal, el Congreso local y 51 ayuntamientos.

El proceso electoral rumbo a 2027 ya comenzó y será el próximo 6 de junio cuando los ciudadanos acudan a las urnas para elegir distintos cargos de representación popular.

En Nuevo León, uno de los principales puestos que estará en juego será la Gubernatura del Estado, cuyo actual periodo, encabezado por Samuel García, concluirá en 2027.

La última elección para este cargo se realizó en 2021, cuando García resultó ganador y asumió la gubernatura para el periodo 2021-2027.

Además de la Gubernatura, los neoloneses elegirán a los integrantes del Congreso del Estado, con 42 diputaciones, así como a las autoridades de los 51 ayuntamientos.

De esta manera, la elección estatal definirá tanto al próximo titular del Poder Ejecutivo como a los representantes del Legislativo y a las autoridades municipales.

Pero el proceso electoral también tendrá alcance nacional.

En México se renovarán las 500 diputaciones federales que integran la Cámara de Diputados. A esto se sumarán elecciones para 17 gubernaturas, además de miles de cargos locales en distintas entidades.

La jornada electoral está programada para el 6 de junio de 2027, fecha en la que los ciudadanos definirán a quienes ocuparán estos cargos durante los próximos periodos de gobierno.