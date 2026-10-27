Elaboran arreglos florales para mascotas en los altares

Un artesano local diseña figuras de perros y gatos con flores frente al panteón para honrar a los animales este 27 de octubre en la ciudad.

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Para muchos, más que una mascota, compañeros de vida; cada 27 de octubre, los lomitos y mininos que partieron de este mundo regresan a la tierra para jugar un día más.

Miles de familias realizan altares para recordarlos y el señor Juan Manuel sabe que no hay mejor manera para honrarlos que con flores.

A lo largo de 25 años, ha realizado y perfeccionado arreglos de flores que recuerdan a las mascotas, pareciéndose a ellas.

Me ha tocado el tiempo que gente me dice.

“Me ha tocado el tiempo que gente me dice, ay este perrito se parece al perrito que tengo en casa o al perrito que tenía mi tía, y en cuestiones así de perritos, pues he tratado de hacerlos. Vaya, que tenga una dinámica, movimiento de los perritos, así como es una vista, sino que tengan movimiento y ahora de perritos, vaya”

Desde perritos y gatitos, y más compañeros, don Juan utiliza diferentes estilos y colores de flores para dar vida a estos chiquitines que se colocan en los altares.

“Ya está creando a los perritos y las llevan sus flores y todo, o a veces de que hay un perrito, que este año nos va a llevar una flor; ha sabido que algún cliente de que haya un perrito para recordar el perrito que yo tenía”

Ubicado al exterior del Panteón Dolores, en el local 12, Don Juan continúa realizando los arreglos, pues sabe que muchos esperan la llegada de sus fieles amigos, esas huellitas que siempre vivirán en sus corazones.