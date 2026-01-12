El frío se combate con caldo de res en el Mercado Juárez

El caldo de res, servido humeante y acompañado de verduras, arroz y tortillas, se convierte en la opción principal para mitigar el frío

El descenso en la temperatura ha transformado al Mercado Juárez en un refugio improvisado contra el frío, donde el aroma de la cocina tradicional anuncia el platillo más buscado de la temporada: el caldo de res.

Desde temprana hora, comerciantes encienden estufas y colocan grandes cazuelas que hierven durante horas, preparando un caldo que no solo alimenta, sino que reconforta.

Clientes buscan platillos calientes durante las bajas temperaturas

Con el clima frío, clientes habituales y visitantes ocasionales se detienen a buscar un plato caliente.

“Ahorita como está fresco, y con la cruda pues un caldito de res, si te cobija un ratito y las tripas también”, comenta Ángel Rodríguez.

Aumenta la demanda de caldos en el Mercado Juárez

Locatarios aseguran que, cuando la temperatura baja, la demanda de caldos se incrementa, principalmente durante la mañana y al caer la tarde.

“Nosotros la verdad estamos desde las 5 de la mañana y todo sale calientito; gracias a Dios sí hay mucha afluencia de personas”, comentó la vendedora de comida Berenice.

El caldo de res como tradición en temporada de frío

El caldo de res, servido humeante y acompañado de verduras, arroz y tortillas, se convierte en la opción principal para mitigar el frío.

Para muchos, se trata de una tradición que se mantiene viva en uno de los mercados más emblemáticos de la ciudad.

“Muy rico todo gracias a Dios, como está el fresco vinimos por un caldito y un menudito al Mercado Juárez”, dijo Héctor Téllez.

Así, el Mercado Juárez confirma que un plato de caldo de res basta para enfrentar las bajas temperaturas y mantener el sabor de casa en el corazón de Monterrey.