El flamenco y el rock encienden 'Cultura y Tradición de NL'

El recinto, ubicado en el Parque del Agua en el municipio de Guadalupe, se convirtió en el epicentro de la música y la cultura

Una vibrante combinación de arte flamenco y rock alternativo cautivó a cientos de asistentes este viernes en el Foro Cultural del Pabellón "Cultura y Tradición de Nuevo León".

El recinto, ubicado en el Parque del Agua en el municipio de Guadalupe, se convirtió en el epicentro de la música y la cultura en el marco de las actividades del "Mundial Más Norteño".

Tras consolidarse como la mejor sede de la gran fiesta mundialista, el Gobierno del Estado de Nuevo León mantiene vivo el ambiente festivo con una cartelera cultural completamente gratuita. Esta iniciativa busca enaltecer las tradiciones, la música y el talento local, transformando al Pabellón en un punto de encuentro obligado para familias, turistas y aficionados al deporte.

Del zapateado andaluz al rock regio

La jornada artística inició con la presentación de La Romería Arte Flamenco, una agrupación regiomontana que brindó un espectáculo inmersivo de primer nivel. A través de la fuerza del zapateado, el sonido de las castañuelas, la pasión de la guitarra española y la intensidad del cante, los artistas lograron fusionar sus talentos para transportar al público directo a la esencia de la cultura gitana y andaluza, ofreciendo una experiencia íntima y conmovedora.

Al caer la noche, el escenario dio un giro radical de ritmo para recibir a Isabelle, banda de rock alternativo originaria de Monterrey. La agrupación regia cerró la velada con una potente presentación que incluyó temas originales y canciones de su más reciente producción discográfica, logrando una conexión instantánea con el público gracias a su energía y propuesta musical.

Actividades gratuitas hasta el 19 de julio

Ambos espectáculos forman parte de la programación cultural organizada por el Gobierno del Estado dentro del Nuevo Parque del Agua. Las autoridades recordaron que las actividades continuarán vigentes durante las próximas semanas para el disfrute de visitantes locales, nacionales e internacionales.