El Estado nos debe 170 mdp: Adrián de la Garza

El alcalde Adrián de la Garza informó que el gobierno de Nuevo León le adeuda 170 millones de pesos al Municipio de Monterrey, recursos que debieron entregarse como parte del Paquete Fiscal 2025.

Luego de que el Congreso del Estado convocó a los ayuntamientos a precisar a cuánto ascienden los pasivos del año fiscal que recién terminó, y así luchar para recuperarlos, el edil regio detalló que la información ya se presentó por escrito a los legisladores, a través de la Tesorería Municipal.

"Son aproximadamente 170 millones lo que adeuda el Estado al Municipio de Monterrey en diferentes rubros que están pendientes de pago... ya hemos estado en comunicación con el Congreso a través de la Tesorería Municipal", expresó.

De la Garza Santos aclaró que ante la falta de esos recursos, su administración tuvo que maniobrar para reasignar partidas y poder cumplir con sus obligaciones, como la prestación de los diferentes servicios.

El edil dijo que derivado de esos presupuestos que no fluyeron, el municipio pasó por situaciones complicadas.

"Nos afecta de forma sistemática, no nada más a la parte administrativa y financiera del Municipio, sino en la atención hacia el ciudadano", argumentó.

Aclaró que incluso, por esta situación de reorientación presupuestal, el municipo se arriesgó a ser señalado por incumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera.